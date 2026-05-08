Школу построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске в этом году

Работы с подземной частью здания полностью завершили. Проект планируют реализовать к концу года.

Почти четырехэтажное здание будет занимать площадь свыше 17 тысяч квадратных метров. Внутри разместят как обычные классы, так и специализированные кабинеты, два спортзала с душевыми и раздевалками, столовую с пищеблоком и актовый зал, рассчитанный на 400 зрителей.

Кроме того, там появятся современный библиотечно-информационный центр и пространство для детских инициатив. Для творчества и внеурочных занятий в школе сделают арт-мастерские.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят. На улице оборудуют поле для мини-футбола, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, круговую беговую дорожку длиной 200 метров, полосу препятствий, секторы для прыжков в длину и высоту, а также две универсальных спортплощадки, рассчитанные на разные возрастные группы детей.

Школа позволит закрыть потребность в учебных мест в районе жилого комплекса «Квартал Строгино», который также возводят под контролем Главгосстройнадзора Московской области.