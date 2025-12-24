Школу построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске в 2027 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске возводят школу на 1100 мест. Основные строительные работы на объекте завершили на 50%.

Застройщиком выступает. Группа «Самолет». Сейчас в здании монтируют инженерные сети, укладывают кровлю и занимаются обустройством фасада.

Трехэтажное здание площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, которое возводят в западной части жилого комплекса, будет полностью соответствовать современным стандартам.

Проект делает акцент на безопасности и всестороннем развитии детей. В просторных классах и специализированных лабораториях создадут комфортные условия для учебы, а для отдыха между уроками в рекреациях поставят мягкую мебель.

В школе появится два лифта, а внутренняя планировка — широкие коридоры, дверные проемы и санузлы — будет адаптирована для маломобильных граждан.

Сердцем школы станет актовый зал на 400 мест с профессиональным оборудованием для мероприятий. Также в здании разместят два спортивных зала, информационно-библиотечный центр с зоной отдыха и столовую на 600 человек.

Территорию вокруг школы озеленят, также там оборудуют площадки для футбола, баскетбола, волейбола, зону с тренажерами и даже открытый амфитеатр для летних занятий. Этими объектами смогут пользоваться и местные жители.

Согласно плану, новая школа откроет двери для учеников в 2027 году.

«Квартал Строгино» имеет хорошую транспортную доступность: рядом съезд на МКАД и станции метро «Строгино» и «Мякинино». В будущем там появятся два детских сада на 425 мест и собственная поликлиника.