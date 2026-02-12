Школу построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске в 2027 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино», расположенном в Красногорске, продолжается строительство школы. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест.

Реализацией проекта занимается группа «Самолет», а ввод школы в эксплуатацию намечен на следующий год.

Трехэтажное здание площадью более 17 тысяч квадратных метров проектируют по актуальным требованиям с акцентом на безопасность и удобство.

Внутри разместят просторные, хорошо освещенные классы, профильные кабинеты с лабораторным оборудованием, помещения для групп продленного дня и мастерские для практических занятий.

Для отдыха между уроками предусмотрят специальные зоны с мягкой мебелью. Особое внимание уделят безбарьерной среде: в проект включили пандусы, расширенные проходы и дверные проемы, а также санитарные комнаты, адаптированные для маломобильных посетителей.

Ключевым общественным пространством станет актовый зал на 400 мест с профессиональным сценическим оснащением.

Также в школе появятся информационно-библиотечный центр, два спортивных зала с раздевалками и душевыми и просторная столовая на 600 мест.

Рядом с комплексом «Квартал Строгино» находятся выезд на МКАД, а также станции метро «Строгино» и «Мякинино».

На территории построят два детских сада.