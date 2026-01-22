Школу построят в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках в этом году

В жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках возводят современную школу. Девелопер ФСК практически завершил работы снаружи и теперь сосредоточился на внутренней отделке.

Школу строят в районе Подрезково. Площадь будущего учебного заведения достигает почти 20 тысяч квадратных метров.

В здании переменной этажности — от одного до четырех — разместят все необходимое. Дети смогут заниматься в двух спортивных залах, посещать актовый зал, рассчитанный на 550 человек, и большую библиотеку.

Для серьезных исследований и проектов оборудуют специальные лаборатории и выставочные пространства. В учебном заведении также появится собственный бассейн.

Возле школы разобьют уютный сквер, а также построят спортивный кластер: футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр.

Работы завершат до конца года.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» возводят в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Запланировано строительство пяти жилых корпусов на 4230 квартир. Сданы уже два дома, а полностью проект реализуют в 2028 году.