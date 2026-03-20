Школу построят в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцове в этом году

В жилом комплексе «Резиденции Сколково», который возводит инвестиционная группа «Абсолют», продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 учеников. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года.

Просторное трехэтажное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров вместит не только обычные классы, но и специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, точных наук и IT-технологий. Внутри также обустроят актовый зал, просторный спортзал, библиотеку, медицинский блок и административные помещения.

Строители возвели монолитный каркас, выполнили кладку стен, уложили кровлю, смонтировали окна и лифтовое оборудование.

Прилегающую территорию общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров спроектировали с учетом разных потребностей. В центральном дворе будут проходить общешкольные линейки и праздники. Для активного отдыха и занятий спортом предусмотрели физкультурно-оздоровительную зону с беговыми дорожками, площадками для прыжков, волейбола и баскетбола.

Для младших школьников создадут учебно-опытное пространство с экологической тропой: там дети смогут наблюдать за природой, ухаживать за растениями и рисовать.

Новая школа станет третьим социальным объектом в составе «Резиденций Сколково» — ранее там открыли два детских сада на 115 и 170 мест.

Жилой комплекс расположен в Одинцове. Проект бизнес-класса отличается современной архитектурой, продуманными планировками и благоустроенной территорией с арт-объектами, детскими и спортивными площадками.