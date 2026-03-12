Школу построят в поселке Заречье летом

В поселке Заречье в Одинцовском округе продолжается строительство современной школы на 750 мест. Учебное заведение появится на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково».

Общая площадь здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Школа будет четырехэтажной, включая один подземный уровень.

Внутри появятся современные классы, библиотечно-информационный центр, зона информационных технологий, медицинская зона и пищеблок на 250 мест. Для занятий спортом предусмотрены спортивный и актовый залы, а также беговая дорожка и открытые площадки для волейбола и баскетбола рядом с учебным корпусом.

Процесс работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы уже провели проверку стройплощадки. На текущий момент готовность объекта составляет 63%. Подрядчик полностью завершил возведение подземной части, несущих и ограждающих конструкций, а также продолжает монтаж фасадов и внутренних инженерных систем.

Строительство началось в ноябре 2023 года, а завершить его планируется к июню текущего года.