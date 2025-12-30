Школу построят в поселке Свердловском к 1 сентября 2026 года

Строительство школы продолжается в микрорайоне Лукино-Варино в поселке Свердловском в Лосино-Петровском округе. Учреждение рассчитано на 1100 учеников.

Объект готов уже на 70%.

«На площадке задействовано 65 рабочих и четыре единицы техники. Выполняется монтаж фасадных конструкций, окон и витражей, кровельные работы. Работы в графике», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Здание разделят на блок для начальной школы на 400 учеников, а также основной и старшей школы на 700 детей.

В учреждении обустроят спортивные и актовый залы, информационно-библиотечный центр, столовую на 550 человек с пищеблоком, IT-полигон, медицинский кабинет и административные помещения.

Помимо учебных классов в школе разместят блок дополнительного образования.

Работы проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по государственной программе Московской области. Их финансируют из бюджета.

Школу откроют 1 сентября следующего года.