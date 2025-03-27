Школу построят в поселке Островецкое в Раменском округе в 2026 году

Школу построят в поселке Островецкое в Раменском округе к сентябрю 2026 года. Она будет рассчитана на 1100 учеников.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут планировку территории, обустраивают подъездные дороги и бытовой городок.

В школе обустроят начальный блок на 400 мест, а также основной и старшей на 700 учеников. Для них обустроят читальный зал с IT-зоной и классы робототехники, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивный и актовый залы.

На территории проведут благоустройство, там появятся места для игр в баскетбол и волейбол, беговые дорожки с резиновым покрытием и зоны для проведения мероприятий.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».