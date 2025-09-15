Школу построят рядом с жилым кварталом «Белый Град» в Мытищах. Мособлахритектура одобрила внешний облик здания.

«Возведение объектов социальной инфраструктуры — одно из обязательных условий комплексного развития территорий и строительства новых жилых кварталов в регионе», — сказала глава Мособлархитектуры Наталья Шувалова.

Площадь школы превысит 18 тысяч квадратных метров. В ней будут учиться 1,3 тысячи ребят.

Здание оформят фактурной штукатуркой и облицовочными бетонными плитами, напоминающими кирпичную кладку. Яркими элементами станут акцентные вставки из алюминиевых панелей. Они будут напоминать листы цветной бумаги, рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.

«Архитектура оказывает колоссальное влияние на формирование мироощущения человека, поэтому качество архитектурных решений объектов образования имеет огромное значение в воспитании будущих поколений», — отметила она.

В здании обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотечный центр, медблок, столовую и другие помещения.