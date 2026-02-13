Школу построят на улице Ватутина в Подольске в 2028 году

Школу для 550 учеников строят на улице Ватутина в Подольске. На площадке установили первый башенный кран и укладывают фундаментную плиту.

В учебном заведении разместят специализированные кабинеты, IT-полигон, спортивный и актовый залы, медиатеку и зону отдыха.

Кроме того, в школе оборудуют столовую и пищеблок. Территорию возле здания благоустроят. Там создадут игровые площадки и спортивное ядро.

«На объекте задействованы 25 рабочих и пять единиц техники. Стройплощадка обеспечивается необходимой техникой — для проведения монолитных работ установлен быстровозводимый башенный кран», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Здание возведут по региональной государственной программе за счет бюджетных средств в 2028 году.