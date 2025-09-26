Школу построят на Садовой улице в Подольске

На Садовой улице в Подольске продолжается строительство школы на 1100 мест. Работы проводят по государственной программе в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

Школу строят на участке площадью почти три гектара. Сейчас специалисты устраивают гидроизоляцию, а также армируют фундаментную плиту и стены.

Готовность объекта составляет 12%.

В четырехэтажном здании появятся учебные классы и лаборатории, мастерские, два спортивных зала, актовый зал со сценой и отдельными артистическими комнатами, столовая на 550 мест, читальный зал с IT-зоной, а также административные и прочие помещения.

Возле школы обустроят стадион, а также учебно-опытную площадку для занятий.