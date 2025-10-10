Школу построили в ЖК «Жулебино-парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Жулебино-парк» в Люберцах построили новую школу, рассчитанную на 1500 учеников. Разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию компании «ПИК» выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Трехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров может одновременно разместить 60 классов по 25 человек.

Для учебного процесса создали универсальные и профильные кабинеты с лабораториями, комнаты для групп продленного дня, а также пространство для кулинарии, мастерскую для работы с деревом и металлом и помещение для обработки тканей.

Внутри школы обустроили просторный актовый зал на 600 мест, который включает эстраду, гримерные комнаты и складские помещения для артистов. Для занятий спортом предусмотрели два универсальных зала, оснащенных гимнастическими снарядами, шведскими стенками, кольцами и канатами.

Дополнительно оборудовали два зала для альтернативных занятий, в том числе для хореографии, с индивидуальными раздевалками.

На прилегающей территории создали комфортные зоны для активного отдыха, спорта и учебы.

Неподалеку от жилого комплекса находятся Кузьминский и Жулебинский парки. Инфраструктура «Жулебино-парк» уже включает два детских сада, каждый на 350 мест, и две поликлиники, рассчитанные на 100 посещений в смену.