Школу построили в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

В жилом районе «Южная Битца» в Ленинском округе подходит к концу строительство новой школы. Учреждение рассчитано на 1150 мест.

На объекте практически завершили все внутренние отделочные работы, специалисты проводят финальную уборку помещений, настраивают инженерное оборудование и занимаются расстановкой мебели. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории.

Новая школа стала вторым образовательным учреждением на территории жилого комплекса. Здание возвели на Южном бульваре между корпусами № 7 и № 11. Общая площадь трехэтажного объекта составляет около 13 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает не только стандартные учебные кабинеты, но и специализированные помещения для лабораторных занятий, универсальные классы для учеников младшего и среднего звена, спортивные пространства, актовый зал и столовую. Благодаря этому школа сможет обеспечить полноценный образовательный процесс и создать комфортные условия для учеников и педагогов.

Архитектурный облик здания выполнили в едином стиле с жилым комплексом. Для оформления фасадов выбрали спокойную природную палитру с бежевыми, серыми и оливковыми оттенками. Центральный вход украсили декоративными элементами.

Жилой квартал комфорт-класса «Южная Битца» находится в трех километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект включает 12 жилых корпусов, две школы, четыре детских сада и поликлинику.

На территории уже построили 11 домов, медицинское учреждение, три детских сада и одну школу. Кроме того, в ЖК создали дороги, оборудовали спортивные и игровые площадки.