Школу построили в жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 500 учеников, построили в жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске. Учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новая школа площадью более 12 тысяч квадратных метров соответствует самым современным требованиям.

В здании обустроили 20 классов для учеников начальной, основной и старшей школы, обеденный зал на 250 посадочных мест, пищеблок, библиотеку, лаборантские помещения. Кроме того, в учебном заведении предусмотрели актовый и два спортивных зала.

Возле школы оборудовали площадки для игр и занятий спортом, в частности, футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольную площадку, яму для прыжков в длину и тренажеры.