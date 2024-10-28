Школу «Перспектива» в поселке Колычево отремонтируют в 2025 году

Капремонт школы «Перспектива» стартовал в поселке Колычево. К 2025 году здесь обновят коммуникации, фасад, кровлю и все инженерные системы.

Здание было построено почти 65 лет назад. В нем отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и системы отопления, вентиляции, водоснабжения, сантехническое оборудование и электрокоммуникации.

Рабочие также обновят окна и двери, а в классах появятся современное оборудование и мебель. Благоустроят и прилегающую территорию.

Сейчас подрядчик проводит оценку состояния здания. Обновления пройдут за счет средств бюджета Московской области в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Учащихся школы на время перевели для обучения в здание местного детского сада и корпуса гимназии № 4 на Восточной улице. Туда их возят три школьных автобуса.

Капитальный ремонт должны завершить к 1 сентября 2025 года.

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