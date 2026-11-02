Школу педагогического мастерства провели в Ленинском округе

30 октября в Ленинском городском округе на базе дошкольного отделения «Открытие» Видновской СОШ № 7 прошла «Школа педагогического мастерства», участниками которой стали 70 педагогов из 14 муниципалитетов Московской области. Мероприятие организовано Клубом «Воспитатель Подмосковья» при поддержке Московского областного центра дошкольного образования.

В ходе встречи педагоги обменялись опытом и представили лучшие практики дошкольного образования. «Отрадно, что наши педагоги, призеры конкурса „Воспитатель года Подмосковья“, делятся своими уникальными находками с коллегами из других муниципалитетов. Уверена, что такое сотрудничество станет прочной основой для развития дошкольного образования во всем регионе», — отметила начальник Управления образования администрации Ленинского округа Наталия Киселева.

Педагогические занятия с детьми провели призеры конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026». Воспитанники проходили лабиринты и разгадывали загадки. Воспитатель Елена Спиридонова из Химок вместе с детьми создала авторскую книгу о здоровом образе жизни, а Ольга Иванова из Подольска с помощью пособия «Мобиус» познакомила ребят с историей создания книги и письма. Всего было представлено множество практик.

В пресс-службе добавили, что система дошкольного образования Ленинского округа открыта для диалога и профессиональных встреч. Результатом общего труда стал обмен опытом и подарки, с которыми дети ушли с занятий.