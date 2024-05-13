Школу паллиативного пациента открыли в Химках | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:35 Школу паллиативного пациента открыли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первая в Подмосковье школа паллиативного пациента открылась в городском округе Химки. Для родственников пациентов проведут бесплатные занятия по уходу за больными.

Первое занятие пройдет в отделении паллиативной помощи в микрорайоне Сходня. Обучающиеся узнают, как накладывать повязки при нарушении целостности кожных покровов. Урок проведут врачи, психологи и специалисты смежных сфер.

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«Паллиативная медицинская помощь в нашей стране непопулярна. Многие о ней даже не знают. А кто-то просто боится, руководствуясь стереотипами о хосписах из прошлого. Поэтому школа паллиативного пациента — это прекрасный способ проинформировать население о доступной специализированной помощи, главная цель которой — качественно улучшить жизнь тяжелобольных пациентов», — отметил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Такие школы откроются в четырех городских округах Московской области под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи. Занятия проводятся на бесплатной основе.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам школы паллиативного пациента в четырех больницах: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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