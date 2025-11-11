Школу откроют в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове в 2026 году

В Одинцове продолжается строительство современной школы на 750 мест. Она будет работать в жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково».

Работы вышли на финальную стадию: строители завершают остекление и активно ведут отделку фасадов.

Девелопером проекта выступает инвестиционная группа «Абсолют», а сдать объект в эксплуатацию планируется в следующем году.

Общая готовность школы оценивается в 70%. Полностью закончены монолитные работы и возведение стен, а также устроена кровля.

Остекление смонтировано на 90%, а утепление фасадов выполнено на 70%. Сейчас к концу подходит установка лифтов и подключение здания к внешним инженерным сетям.

В трехэтажном здании площадью более 12 тысяч квадратных метров разместят 46 просторных учебных кабинетов, рассчитанных на 24-26 человек каждый.

Помимо стандартных классов, в школе создадут специализированные помещения для углубленного изучения иностранных языков, точных наук и IT-технологий. Инфраструктура также включит актовый зал на 290 посадочных мест, спортзал площадью 540 квадратных метров, библиотеку, медицинский кабинет и административные помещения.

Большое внимание уделили и благоустройству прилегающей территории площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Там разместят площадки для общешкольных мероприятий, спортивный кластер с беговыми дорожками, зонами для прыжков, волейбольными и баскетбольными площадками.

Для самых маленьких учеников организуют особую учебно-опытную зону с экологической тропой, где дети смогут изучать биологию, заниматься садоводством и рисованием на свежем воздухе.

Новая школа станет уже третьим социальным объектом в рамках проекта «Резиденции Сколково» — там уже успешно работают два детских сада.