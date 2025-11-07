Школу откроют в ЖК «Первый Южный» в Ленинском округе к 1 сентября 2026 года
В жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе продолжается строительство школы. Учебное заведение будет рассчитано на 1250 мест.
Строительство началось в ноябре прошлого года. Как сообщили, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, здание готово уже на 30%.
Рабочие сейчас устанавливают конструкции подземной и надземной частей будущей четырехэтажной школы, площадь которой превысит 16 тысяч квадратных метров.
Здание разделят на блоки для учеников разных возрастов, которые соединят переходами. В школе обустроят большой спортивный зал, столовую, медиатеку, лаборатории, а также классы, оснащенные всем необходимым.
Возле учебного заведения появятся спортивная, прогулочная и игровая зоны, а также главная площадь и двор для проведения мероприятий.
Школу планируют открыть 1 сентября следующего года.