Школу осознанного отцовства открыли в перинатальном центре в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе открыли школу осознанного отцовства. Будущие папы уже посетили первое занятие, посвященное роли мужчины в период беременности женщины, родов и первых месяцев жизни ребенка.

В центре уже проводили занятия, которые позволяли будущим родителям подготовиться к появлению новорожденного. Теперь отдельный блок посвятят роли отца.

«На занятиях, которые ведут наши ведущие специалисты, мужчинам рассказывают о правилах ухода за малышом, технике безопасности, помощи и поддержке супруги в родах и других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — пояснила заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.

Спикерами выступили заместитель главного врача учреждения, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог Семен Лаврентьев.

Все желающие смогли задать вопросы, а также поделиться своим опытом.

Встречи с будущими отцами будут проводить в перинатальном центре раз месяц.

График занятий будет доступен на официальном сайте учреждения, а также на страничках в социальных сетях.