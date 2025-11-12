Школу осознанного отцовства открыли в перинатальном центре в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре состоялась первая встреча новой школы осознанного отцовства, инициированной Министерством здравоохранения Московской области. Цель проекта — помочь будущим папам лучше понять свою роль в период беременности, родов и послеродового ухода за ребенком.

Школа осознанного отцовства стала важным дополнением к уже существующим программам подготовки родителей, которые регулярно проводятся в перинатальном центре. По словам заместителя главного врача Людмилы Седой, впервые специально для мужчин организовали отдельные занятия, на которых подробно рассказывают о правилах ухода за малышом, технике безопасности, а также о том, как поддерживать супругу и помогать ей во время родов.

Ведущими спикерами первой встречи стали заместитель главного врача и акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог Семен Лаврентьев. Они поделились профессиональными рекомендациями о том, как будущие отцы могут активно участвовать во всех этапах подготовки к рождению ребенка и последующего ухода. Особое внимание уделили важности эмоциональной и физической поддержки женщины в период беременности и родов.

Участники школы получили возможность задать интересующие вопросы и обменяться опытом с врачами, что позволило сделать встречу максимально полезной и информативной. Благодаря подобным мероприятиям мужчины смогут не только развеять свои сомнения и страхи, но и почувствовать себя уверенными и ответственными отцами.

Перинатальный центр планирует проводить такие занятия регулярно — примерно раз в месяц. Это даст возможность большему количеству будущих пап подготовиться к важной роли в жизни семьи и сделать первые шаги к осознанному отцовству.