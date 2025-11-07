Школу олимпийского резерва построят в Клину в 2026 году

Школу олимпийского резерва продолжают строить на улице Чайковского в Клину. Там создадут бассейн, зал для художественной гимнастики и многоре другое. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказали в областном Минстрое, работы уже завершили на 45%. Общая площадь спортшколы составит 12 тысячи квадратных метров.

Рабочие уже возвели помещения водоподготовки бассейна и перекрытия большого легкоатлетического манежа, а также установили железобетонные конструкции для 50-метрового тира, лифтовы и лестничные шахты административного корпуса.

«Сейчас подрядчик приступил к монтажу арматурного каркаса перекрытий между первым и вторым этажами для дальнейшей заливки бетоном. Также уже залили и продолжают строительство колонн и стен второго этажа», — рассказали в ведомстве.

В школе будет работать большой атлетический манеж, зал для художественной гимнастики, тренерские и раздевалки. Там обустроят медблок, ипщеблок и другие помещения.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».