Школу олимпийского резерва отремонтируют в Электростали в 2026 году

В Электростали отремонтируют спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам. Здание расположено в доме № 36 на улице Красной.

Школа «Электросталь» была построена в 1958 году. Ее площадь превышает 608 квадратных метров. Специалисты обновят фасад, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят полы, потолки, двери и окна. Кроме того, в учреждении установят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО „ТрансДорСтрой“. Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году», — рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве отметили, что их проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Семья».