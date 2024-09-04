Школу № 9 капитально отремонтировали в Наро-Фоминске

Школу № 9 в Наро-Фоминске открыли после капитального ремонта. Здание оформили в космическом стиле.

Учеников и педагогов встречали светлые коридоры, просторные классы и современная техника.

«Школе 88 лет в этом году — она 1936 года постройки: богатая история, богатые традиции. Мы вступаем в этом году в нашу любимую школу № 9, но уже с новыми возможностями. Рамки образовательного процесса расширяются — у нас добавлено несколько кабинетов», — поделилась директор образовательного комплекса Наро-Фоминская СОШ № 9 Светлана Автушко.

В обновленную школу будут ходить более тысячи учащихся. День знаний провели Доме культуры «Созвездие», чтобы вместить всех желающих.

«Я поздравляю с Днем знаний, с началом учебного года и, конечно, с новосельем. Не каждой школе удается отмечать новоселье, когда стены, которые требовали ремонта, превратились в новое красивое образовательное пространство», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

На сцене выступили почетные гости праздника. Они поздравили педагогов, а лучших наградили почетными грамотами и премиями.

«От имени главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ и Совета депутатов я поздравляю учеников, педагогов и родителей ребят, которые будут учиться в этом новом обновленном образовательном учреждении», — отметил председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов.