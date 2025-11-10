Школу №7 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

В Серпухове на улице Фирсова продолжается капитальный ремонт школы № 7. В здании уже начались общестроительные работы.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что площадь школы достигает почти семи тысяч квадратных метров. В рамках капитального ремонта рабочие заменят окна и двери, возведут новые перегородки, утеплят и покрасят стены, обновят пол и установят новые светильники.

Кроме того, специалисты проложат новые инженерные коммуникации. В школе появятся новые мебель и техника.

«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется ремонт кровли, рабочие приступили к общестроительным и отделочным работам», — пояснили в сообщении пресс-службе ведомства.

Обновление проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Школу откроют 1 сентября следующего года.