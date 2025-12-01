Школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

На Профсоюзной улице в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5. Строители уже начали обновление фасада.

Работы проводят в рамках реализации государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по национальному проекту «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 40 человек, четыре единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Специалисты обустроят входные группы, заменят системы канализации, вентиляции и отопления. В здании установят современные мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство территории возле школы.

Обновленное учебное заведение откроют 1 сентября 2026 года.