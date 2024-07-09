Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к декабрю

Капитальный ремонт школы № 5 начался в Лобне. Подрядчик приступил к демонтажу стен, пола, окон и дверей.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московский области, через несколько дней специалисты начнут демонтировать кровлю, а до конца июля приступят к монтажно-строительным работам.

В здании школы обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные системы и сантехническое оборудование, а также проведут полную внутреннюю отделку помещений. В классах появится удобная современная мебель.

Срок окончания работ намечен на конец декабря 2024 года.

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