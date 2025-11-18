Школу №5 в Хотькове откроют после капремонта в сентябре 2026 года

В Хотькове стартует капитальный ремонт школы № 5. Здание учреждения ждет масштабное обновление, открыть его для учащихся планируют к началу следующего учебного года. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

«В настоящее время ведется передача помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Строители подрядной организации приступили к подготовке начала демонтажных работ», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

По проекту в здании, построенном в 1964 году, проведут внутреннюю отделку, устроят входные группы, заменят инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, на всей территории школы более 4,3 тысячи квадратных метров модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Прилегающая территория будет благоустроена. В образовательное учреждение поставят новую мебель и оборудование.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».