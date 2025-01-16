Школу №5 открыли в Лобне после капремонта

Школу № 5 в Лобне открыли после капитального ремонта. Первый после обновления звонок прозвенел для учеников 16 января.

Как сообщили в Минстрое Подмосковья, школу на Авиационной улице отремонтировали по госпрограмме за счет бюджетных средств.

Учреждение является одним из самых старых в городе, здание построили в 1960 году. В ходе ремонта там обновили фасад, провели утепление, заменили кровлю, окна и двери, а также коммуникации и оборудование.

В первый учебный день для учащихся и их родителей провели экскурсию и праздничный концерт.