Школу №21 в Подольске капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

В Подольске на проспекте Юных Ленинцев начался капитальный ремонт школы № 22. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам — они уже выполнены на четверть.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что масштабное обновление учебного заведения проходит в рамках государственной программы по ремонту социальных объектов региона и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В процессе ремонта специалисты полностью заменят инженерные системы, включая отопление, вентиляцию и канализацию, фасады и кровлю, установят современные окна и двери. Особое внимание уделят внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

После завершения всех работ школа получит не только обновленные пространства, но и совершенно новое оснащение. Для классов закупят современные мебель и оборудование, что создаст комфортные условия обучения.

Планируется, что обновленное образовательное учреждение распахнет свои двери для учеников 1 сентября следующего года.