Школу №2 в Серпухове отремонтируют к сентябрю 2025 года

Капитальный ремонт школы №2 на улице Луначарского начался в Серпухове. Ученики смогут сесть за парты в обновленном здании в следующем учебном году.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, строители приступили к демонтажным работам.

После ремонта фасад здания приобретет новый облик. Также специалисты заменят все инженерные сети, радиаторы сантехническое оборудование, окна и двери, а также проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, модернизирует столовую и благоустроит прилегающую территорию.

После окончания всех работ в обновленную школу закупят новую мебель. Завершить ремонт планируется в августе 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.