Школу №2 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт проводят в средней школе № 2 на улице Луначарского в Серпухове. Объект готов уже наполовину.

Рабочие скоро завершат ремонт кровли. Специалисты также установили новые окна и скоро приступят к ремонту фасада.

Кроме того, в школе заменят все инженерные коммуникации, обновят системы связи, видеонаблюдения и оповещения. Подрядчик также проведет работы по благоустройству прилегающей территории, закупит новое оборудование и мебель.

Общая площадь здания, в котором проводят капитальный ремонт, составляет почти девять тысяч квадратных метров.

Все работы планируют завершить к 1 сентября текущего года.