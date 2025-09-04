Школу №2 в поселке Белоомут открыли после капитального ремонта

Школу №2 открыли после капитального ремонта в поселке Белоомут. Там утеплили фасад и кровлю, установили новые окна, двери и коммуникации.

Как рассказали в региональном Минстрое, школа находится на улице гагарина в поселке Белоомут. Работы там начались в январе этого года.

В ходе ремонта в здании обновили все помещения и лестничные марши, новый облик получили санузлы и спортивный зал. В школе заменили двери, окна, коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В кабинетах появилось новое оборудование, а систему видеонаблюдения модернизировали.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в регионе открыли 57 школ после капитального ремонта.