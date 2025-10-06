Школу №2 в Лобне отремонтируют к сентябрю 2026 года

Капитальный ремонт продолжается в здании школы № 2 на Фестивальной улице в Лобне. Специалисты завершили демонтажные работы на 50%.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что площадь школы превышает шесть тысяч квадратных метров.

В здании отремонтируют кровлю, обновят и утеплят фасад и входную группу, заменят инженерные системы и сантехнику, установят новые окна и двери, а также проведут ремонт помещений.

После завершения работ в школе установят новые мебель и технику. Прилегающую территорию благоустроят.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».

Обновленное здание планируется открыть 1 сентября следующего года.