Школу №2 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Капитальный ремонт домодедовской школы № 2 имени Глазова близится к завершению. Общая строительная готовность здания составляет 60%.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядчик приступил к установке окон, укладке плитки, устройству входных групп и прокладке инженерных сетей.

Планируется отремонтировать лестничные марши, заменить полы и покрасить потолки в классах, а также в обновленном здании школы появится современное оборудование и новая мебель.

Здание школы капитально отремонтируют к 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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