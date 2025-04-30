Школу №17 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 17 на улице Джона Рида в Серпухове продолжают капитально ремонтировать. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, установят новую сантехнику, окна и двери.

Готовность работ уже превысила 51%. Сейчас в здании проводят отделочные работы и монтируют коммуникации. Специалисты завершают утепление фасада, установку окон и дверей.

В школе появится новая мебель, окна, двери и сантехника, а помещения получат современный облик. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.