Школу №15 в Подольске капитально отремонтируют к 1 сентября

В Подольске продолжается капитальный ремонт школы № 15 имени В. Д. Сабанеева. Работы на объекте завершены уже более чем на 60%.
В здании 1962 года постройки, площадь которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров, сейчас кладут плитку, красят стены и проводят отделку. Кроме того, подрядчик осуществляет электромонтажные и сантехнические работы, утепляет фасады. Специалисты также занимаются благоустройством прилегающей территории.
Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.
Их полностью завершат к новому учебному году.
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