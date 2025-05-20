Школу №15 в Подольске капитально отремонтируют к 1 сентября

В Подольске продолжается капитальный ремонт школы № 15 имени В. Д. Сабанеева. Работы на объекте завершены уже более чем на 60%.

В здании 1962 года постройки, площадь которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров, сейчас кладут плитку, красят стены и проводят отделку. Кроме того, подрядчик осуществляет электромонтажные и сантехнические работы, утепляет фасады. Специалисты также занимаются благоустройством прилегающей территории.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Их полностью завершат к новому учебному году.