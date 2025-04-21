Школу №14 в Коломне капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 14 продолжается в Коломне. Работы на объекте завершены уже наполовину.
Сейчас на площадке трудятся 86 рабочих и две единицы техники. Строители устанавливают перегородки, укладывают на полах плитку и другое покрытие, монтируют подоконники, обновляют инженерные коммуникации и штукатурят стены.
В рамках ремонта в здании площадью более восьми тысяч квадратных метров починят кровлю и фасад, улучшат состояние входной группы. Также специалисты проведут благоустройство территории возле школы и установят в помещениях новые мебель и технику.
Учебное заведение планируют открыть 1 сентября.
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