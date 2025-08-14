Школу №14 отремонтировали в Коломне

В Коломне завершился капитальный ремонт школы № 14. Рабочие обновили фасад и кровлю здания, полностью заменили все инженерные коммуникации, а также провели перепланировку помещений.
Особое внимание при реконструкции уделили безопасности и комфорту учащихся. Так, в школе установили свыше 70 камер видеонаблюдения, современную противопожарную систему и оборудовали подъемник для детей с ограниченными возможностями.
Специалисты также отремонтировали спортивный и актовый залы, учебные кабинеты и раздевалки.
Преобразование школы позволило создать больше удобных пространств для занятий и групп продленного дня.
