Школу №11 в Долгопрудном откроют после капремонта в конце декабря

Капитальный ремонт школы № 11 в Долгопрудном завершится до конца декабря. Там уже приступили к установке новой техники и мебели.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на площадке трудится 31 специалист. Там продолжаются электромонтажные работы, а также сборка и расстановка новой мебели и оборудования. Готовность объекта уже превысила 95%, а полностью ремонт завершат к концу года.

«Строители завершают электромонтажные работы, проводят сборку и расстановку новой мебели и техники, также на объект зашла клининговая служба, проводит финальную уборку помещений», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания на Первомайской улице превышает одну тысячу квадратных метров. В ходе ремонта там обновили фасад и кровлю, заменили окна и двери, а также установили новую сантехнику и коммуникации.