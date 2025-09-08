Школу №10 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

В Серпухове рабочие приступили к капитальному ремонту средней школы №10. Специалисты начали демонтаж конструкций на улице Войкова.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что в здании площадью свыше восьми тысяч квадратных метров в рамках капитального ремонта обновят фасад и кровлю, проведут отделку помещений, модернизируют входные группы, а также заменят инженерные коммуникации.

В школе также установят новую мебель и необходимое оборудование.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленную школу откроют к 1 сентября следующего года.