Школу № 10 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Школу № 10 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Королеве к сентябрю. В здании обновят окна, двери, коммуникации, проведут отделку и благоустройство.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 85%. Ремонт проводят по президентской программе.

Сейчас на площадке трудятся более 60 человек. Там проводят электромонтажные работы, укладывают плитку, обустраиваю входные группы и проводят благоустройство территории.

До конца августа в школе обновят фасад, кровлю, заменят окна, двери и коммуникации, а также установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров

Из жизни земноводных и пресмыкающихся. Как «либералы» хотели стать «хорошими русскими»

Фейк: на Белгородскую область обрушится массированный ракетно-бомбовый удар

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте