Школу № 10 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 10 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Королеве к сентябрю. В здании обновят окна, двери, коммуникации, проведут отделку и благоустройство.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 85%. Ремонт проводят по президентской программе.

Сейчас на площадке трудятся более 60 человек. Там проводят электромонтажные работы, укладывают плитку, обустраиваю входные группы и проводят благоустройство территории.

До конца августа в школе обновят фасад, кровлю, заменят окна, двери и коммуникации, а также установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».