Школу №10 в деревне Кабаново капитально отремонтируют к осени 2026 года

Среднюю школу № 10 в деревне Кабаново в Орехово-Зуевском округе капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. На объекте уже начались демонтажные работы.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что ремонт проведут в здании 1963 года постройки площадью 1785 квадратных метров.

Специалисты обновят кровлю и фасад, заменят инженерные системы и сантехнику, установят системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения.

Рабочие модернизируют пищеблок и спортивный зал, а также другие внутренние помещения. Кроме того, они благоустроят прилегающую территорию. В школе установят новые мебель и оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по национальному проекту «Молодежь и дети».