Школу № 1 в Шатуре откроют после капитального ремонта 1 сентября

Школа № 1 в Шатуре готовится к новому учебному году и своему 100-летнему юбилею. После капитального ремонта здание стало не только современным, но и превратилось в образовательное пространство с исторической и патриотической составляющей.

В школе появилась Стена памяти, посвященная педагогам и выпускникам, внесшим вклад в защиту страны и Победу. Лестничные пролеты оформили как «лестницу времени» с архивными фотографиями.

К началу учебного года завершаются последние работы, а внутри уже открыт Центр детских инициатив для реализации творческих проектов учеников. Для старшеклассников также приобрели 3D-принтер, который поможет внедрить элементы профессиональной подготовки.

На первом этаже появились тематические зоны с картами России и Шатурского края, стенды о Героях России и участниках спецоперации, а также обновленный входной холл с художественным оформлением.

Директор школы Максим Степанов отметил, что образовательное учреждение готово принять учеников и создать для них комфортную и вдохновляющую среду.