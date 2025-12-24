Школу №1 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Среднюю общеобразовательную школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют в 2026 году. Она откроет свои двери уже в сентябре.

Площадь школы на улице Маршала Астахова составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Там заменят окна, двери, светильники, а также обновят сети водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, отремонтируют фасад и кровлю. На территории проведут благоустройство.

На объекте уже завершили демонтажные работы и начали отделку помещений. Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».