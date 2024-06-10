Школу № 9 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Капитальный ремонт школы № 9 продолжается в Наро-Фоминске. На данный момент готовность объекта оценили в 45%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 60 рабочих и две единицы техники. В основном корпусе ведутся монтажные работы — электроснабжения, слаботочных систем, системы водоснабжения и отопления, кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений», — говорится в сообщении.

На втором корпусе устраивают инженерные сети, монтируют оконные блоки и усиливают дверные проемы. Ожидается, что обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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