Школу № 9 в Луховицах капитально отремонтируют в 2027 году

В Луховицах продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 9. Оно расположено в Учебном переулке.

Подрядная организация завершает демонтаж старых конструкций, выполняет общестроительные и отделочные работы.

Здание школы было построено в 1994 году. В рамках капитального ремонта в корпусе площадью свыше 2,6 тысячи квадратных метров планируется полностью обновить внутренние помещения. Рабочие отремонтируют лестничные пролеты и санузлы, заменят оконные и дверные блоки, модернизируют инженерные сети, проведут утепление фасада, а также уложат новую кровлю.

Отдельное внимание уделят спортивной инфраструктуре: в школьном спортзале обновят напольное покрытие и стены, а также установят современное спортивное оборудование. Изменения коснутся и столовой — для пищеблока закупят новое технологическое оснащение.

Кроме того, в здании модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения, а учебные кабинеты оснастят современными мебелью и оборудованием. Параллельно планируется благоустройство территории, прилегающей к школе.

Модернизацию проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которую реализуют с учетом целей национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить капитальный ремонт образовательного учреждения планируется в следующем году.