«Будет красиво». Школу № 8 в Химках отремонтируют с сохранением исторического облика

Капитальный ремонт школы № 8 начался в Химках. Строители пообещали бережно обновить здание 1956 года в стиле советского неоклассицизма и сохранить его исторический облик.

Администрация школы принимала непосредственное участие в планировании ремонта. Не остались в стороне и родители учеников.

«Потому что это важно. Здесь учиться их детям. Комфортность условий должна сохраняться. Совместно с родителями, педагогическим коллективом и застройщиком разработано решение», — говорит директор СОШ № 8 Ольга Игнатьева.

Решение предполагает, что внутри школа будет соответствовать всем современным требованиям. Здесь установят новую мебель, оборудование. А вот исторический облик здания постараются максимально сохранить.

«Фасад мы утеплим и оштукатурим, сохраним все фасадные элементы. То есть, мы их покрасим, восстановим, если какие-то части пострадали в ходе эксплуатации здания. Все будет красиво», — пообещал руководитель проекта подрядной организации Андрей Калистратов.

Сохранят и мурал с изображением первого директора, фронтовика Василия Матвеева. Его имя с гордостью носит школа.

«История будет и дальше жить в этих стенах. Только уже совместно с теми нормативами, которые требует сегодняшнее время», — добавила Игнатьева.

Открыть обновленную школу планируется к следующему учебному году.