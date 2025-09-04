Школу № 8 в Химках открыли после капитального ремонта

Школу № 8 имени Василия Матвеева открыли после капитального ремонта на улице Маяковского в Химках. В здании заменили окна, двери, инженерные сети и сантехнику. Стены учреждения украсили рисунки на космическую тематику.

Ремонт в школе начался в январе этого года. В здании площадью 3,8 тысячи квадратных метров обновили все помещения, лестницы и санузлы, заменили окна, двери, инженерные сети, утеплили кровлю и фасад. В спортзале появились новые снаряды. Кроме того, в учреждении модернизировали систему видеонаблюдения.

Стены школы украсили рисунки на космическую тему. Их создали художники мастерской Алексея Шилова. В работе использовали технику сграффито, при которой изображение вырезается на сырой штукатурке, после чего закрашивается силикатной краской.

«Рисунки по космическим сюжетам дополнят уже существующие диорамы с изображением героев войн разных эпох. Над созданием росписи работали выпускники лучших художественных вузов страны», — отметили в Минстрое.

В этом году в школу пошли более 800 учеников, из которых 60 — первоклассники.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в Подмосковье после ремонта открыли 57 школ.