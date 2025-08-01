Школу № 8 в Химках откроют после капитального ремонта 1 сентября

Капитальный ремонт в образовательном учреждении начали в прошлом году, за 69 лет его обновляют впервые. Общая строительная готовность объекта составила более 65%.

Новый учебный год 650 школьников из Химок начнут в отремонтированном образовательном учреждении.

«Сейчас в здании проводят финальные работы: отделку, подключение инженерных систем, установку сантехники, мебели и благоустройство территории. Общая площадь ремонта — около четырех тысяч квадратных метров. Подрядчик заверяет, что работы завершат в срок, и 1 сентября образовательное учреждение откроет свои двери для ребят», — рассказала депутат Госдумы Российской Федерации Алла Полякова.

Она также отметила, что повторно обновленную школу проверят в начале сентября.

Специалисты уже приступили к росписи стен. Художники нанесут изображения, посвященные истории городского округа Химки. Помимо этого, во дворе установят мемориал в память о 352-й стрелковой дивизии.